Главный медосбор — условия успешного взятка.

Главный медосбор – условия увеличения медосбора

На этапе главного медосбора жизнедеятельности пчел пчеловод должен решать следующие шесть основных задач.

1. Одно из важнейших условий реализации продуктивного потенциала семей — наличие обильных источников нектара в радиусе продуктивного лета пчел (всего лишь 750 м, в этом радиусе собирают корм до 80% летных пчел).

2. Для максимально эффективного использования медосбора в семье должны быть не только летные пчелы, собирающие и приносящие нектар с поля, но и молодые (ульевые), принимающие его, перерабатывающие в мед, складывающие в соты и запечатывающие восковыми крышечками, причем должно быть определенное соотношение между различными возрастными группами насекомых. Любое нарушение его всегда ведет к снижению продуктивности семей.

3. В семье обязательно должна быть свободно перемещающаяся плодная матка. Во время главного медосбора ее не следует ни менять, ни отбирать. Эти операции целесообразнее выполнять до наступления главного медосбора или в самом его конце. Во время продолжительного взятка (более 15 дней) не следует прибегать к ограничению кладки яиц маткой.

4. Обеспечить семьи на период главного взятка соответствующим числом уже отстроенных пустых качественных (светлых) сотов. Известно, что пчелы первоначально наполняют нектаром в 3 раза бульшую площадь ячеек по сравнению с необходимой для размещения зрелого меда. При нарушении этого требования медосбор семей уменьшается на 40%. Так, при среднесуточном приносе нектара 1,5–2 кг требуется одна магазинная надставка на 6 дней; при 4 кг нектара в день следует ставить на семью одновременно две магазинные надставки на 6 дней.

При таких условиях через каждые 6 дней надставки, заполненные медом, отбирают, а на их место ставят другие с пустыми сотовыми рамками.

Результаты опытов показывают, что во время главного медосбора использование в магазинных надставках только рамок с вощиной снижает продуктивность семей в среднем на 43%.

5. Необходимо своевременно из семьи отбирать и откачивать зрелый мед, так как по мере его накопления у пчел затухает инстинкт сбора нектара. Пустые соты в значительной степени его стимулируют. Увеличение площади пустых сотов во время медосбора повышает количество собранного меда на 10–15%.

6. Для значительного снижения энергетических затрат пчел на удаление излишней влаги из нектара, ускорения его сгущения и повышения продуктивности семьи необходимо усиливать вентиляцию гнезда: открыть на полный просвет нижние летки, между дном и корпусом улья вставить деревянные клинья, в ряде случаев можно сместить утепление и отогнуть холстик у задней стенки улья.

Главный медосбор

Главный медосбор— это время цветения наибольшего количества медоносов, дающих пчелам обильную пищу. В этот период они собирают самые большие запасы меда. Начало главного медосбора зависит от времени цветения медоносных растений в данной местности. Контрольный улей показывает резкое увеличение приноса нектара. Существенно изменяется поведение пчел. Они становятся миролюбивыми, работать с ними можно без сетки. Пчелы не обращают внимания на рамки с медом, которые пчеловод вынимает из улья при осмотре гнезда. Не только днем, но и вечером и ночью на пасеке слышен ровный гул: это пчелы активно вентилируют гнездо, удаляя воду из свежепринесенного нектара.

Продолжительность и обилие взятка зависят от многих причин: количества и разнообразия медоносов, погоды, температуры, влажности воздуха и почвы. Иногда взяток продолжается больше двух месяцев, а иногда одну — две недели. Очень хороший взяток бывает в теплые дни и ночи с редкими грозовыми дождями. В это время растения обильно выделяют нектар. И наоборот, холодные ночи сильные сухие ветры препятствуют выделению нектара. Пчеловод в период медосбора должен стараться меньше беспокоить пчел. Каждый разбор гнезда вызывает сильное возбуждение пчелиной семьи и на некоторое время лишает ее работоспособности: пчелы плохо вылетают из улья за нектаром. Осматривать пчел в период главного медосбора нужно только в случае крайней необходимости и выполнять все работы во второй половине дня, тогда пчелы за ночь успокоятся и с утра снова активно включатся в медосбор.

При наступлении медосбора пчеловод должен при необходимости дополнительно расширить гнездо (поставить корпуса или надставки с отстроенными сотами), перегруппировать пчелиный расплод, если этого не было сделано раньше, сосредоточив печатный расплод вверху, а открытый — внизу гнезда, и освободить значительную часть молодых пчел от воспитания расплода, переключив их на сбор и переработку нектара. Для этого ограничивают откладку яиц маткой (при коротком бурном медосборе перед самым его наступлением, а при длительном медосборе во второй его половине).

Перед наступлением медосбора пчеловод удаляет из гнезда те рамки, которые содержат быстрокристаллизующийся мед (собранный с ивовых и крестоцветных растений, например с ивы, вербы, рапса, сурепки и т. п.). Удаляют из улья и рамки с падевым медом. Этот мед для зимовки непригоден. При его потреблении пчелы зимой сильно ослабевают или гибнут. Рамки с таким медом откачивают даже в том случае, если на сотах имеется печатный расплод. Откачивать мед из сотов, содержащих открытый расплод, нельзя.

При хорошем медосборе возвращающиеся с грузом пчелы могут не попадать на прилетную доску, падать на землю, в траву. Поэтому на время медосбора целесообразно приставлять сходни. Они должны служить продолжением прилетной доски, иметь ширину 25—30 см и длину 50—60 см. Устанавливают их под небольшим наклоном (10—20°) к прилетной доске. После окончания медосбора сходни можно убрать.

Условия медосбора — обеспеченность семьи сотами

Для полного использования потенциальных возможностей пчел по сбору меда, помимо других условий, семьи должны быть полностью обеспечены достаточным количеством суши. Поэтому на главном медосборе постановку необходимого количества медовых корпусов надо производить только при их укомплектовании рамками с сушью. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый ущерб медосбору. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80% воды. При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное количество влаги (зрелый мед содержит около 21% воды). Обычно процесс переработки нектара в мед продолжается 5—6 дней. Зрелым медом пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. В такой ячейке содержится около 0,43 г меда. Между тем свежепринесенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (около 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться.

Пчелы стремятся заполнить часть ячеек, но никогда не складывают в одну и ту же ячейку нектар, принесенный в различные дни. Для размещения 1 кг нектара пчелам требуется 7140 ячеек, а для размещения 1 кг меда — всего 2400.

Таким образом, за 6 дней при медосборе 1 кг в день пчелы приносят в улей 6 кг нектара, для размещения которого потребуется около 20 тыс. ячеек (6 полурамок или 3 гнездовых сота). Между тем для размещения 6 кг меда пчелам потребуется всего около 14—14,5 тыс. ячеек. Следовательно, для переработки нектара в мед при медосборе в 1 кг требуется дополнительно около 6 тыс. ячеек. Если в улье не будет достаточного количества свободных ячеек для переработки нектара в мед, пчелы сократят принос нектара в улей и медосбор будет сорван.

Потребность пчелиной семьи в сотах для размещения и переработки нектара зависит от величины медосбора. С увеличением его силы возрастает и потребность в сотах, необходимых для размещения нектара и созревания меда. При низкой обеспеченности пасеки сотами пчеловод вынужден откачивать недостаточно зрелый мед, для того чтобы сохранить ежедневный высокий принос нектара в улей. Преждевременно взятый мед имеет повышенную влажность и хуже по качеству, чем зрелый мед. Он быстро закисает и плохо хранится.

Потребность пчелиной семьи в сотах на шестой день, то есть к моменту созревания меда, составляет: при медосборе 1 кг — 3 гнездовых или 6 полурамок, при медосборе 2 кг — 6 гнездовых или 12 полурамок. При таком медосборе надставок пчелам хватает для складывания меда менее чем на неделю. Если ежедневный принос нектара составляет 3 кг, то на шестой день пчелами будет занято 9 гнездовых или 18 полурамок. При медосборе в 4 кг двух надставок или одного 12-рамочного корпуса хватит всего на 6 дней. Учитывая эти данные, пчеловод в зависимости от количества поступающего в улей нектара должен регулярно расширять гнездо пчел.

Полностью второй корпус или две надставки при медосборе в 2 кг будут заполнены медом через 16 дней, при медосборе в 3 кг — через 10 дней, а при медосборе в 4 кг — через 6 дней. Более обильный медосбор требует постановки дополнительно надставки на второй корпус. Два корпуса или четыре надставки будут полностью заполнены медом через 12 дней при силе медосбора в 5 кг.

Чем выше медосбор, тем больше потребность пчелиной семьи в сотах, и чем меньше их будет поставлено в улей, тем больше будут потери меда на пасеке. Принцип установки нового магазина такой — пустой магазин всегда ставят под самый нижний магазин, заполненный напрыском. Таким образом, мы будем создавать для пчел естественные условия, при которых они всегда складывают мед по направлению сверху вниз. Летки у всех медовых магазинов, за исключением самого верхнего, должны быть открыты.

При отсутствии на пасеке достаточного количества запасных сотов в надставки можно помещать полуотстроенные соты или рамки с вощиной.

Условия медосбора — влияние на медосбор расплода в улье

Стандартный подход к расплоду в улье во время медосбора следующий. Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пчелы соберут меда. Эта точка зрения объясняется тем, что число пчел, занятых выкормкой расплода, сократится и увеличится количество пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значительного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большого количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пчелы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе пчеловод на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, для чего ее заключают в изолятор.

В том случае, когда медосбор продолжительный (25—30 дней), сокращение в улье количества открытого расплода в первые две недели увеличивает сбор меда, а затем снижает его. Уменьшение поступления нектара объясняется тем, что пчелиная семья не пополняется молодыми пчелами. По мере отмирания старых летных пчел количество летных пчел в семье сильно сокращается, что приводит к уменьшению приносимого в улей нектара. При продолжительном медосборе ограничить откладку яиц маткой лучше всего во второй половине медосбора. Одновременно нужно к моменту наступления главного медосбора накопить в улье как можно больше печатного расплода, из которого впоследствии выйдут молодые пчелы, способные через некоторое время вылетать в поле за нектаром.

В стандартном подходе вреде бы все верно, однако следует помнить, что при таких манипуляциях нарушается соотношение ульевых и летных пчел (комуто же надо будет принимать нектар, перерабатывать его в мед, складывать в соты и запечатывать восковыми крышечками), а также помнить, что открытый пчелиный расплод помимо того, что потребляет корм и нуждается в пчелах-кормилицах, обладает, как оказывается, мощным стимулирующим воздействием на пчел-сборщиц. Их летная активность прямо связана с количеством открытого расплода, причем не только потому, что расплод надо кормить, но и потому, что для будущих пчел надо заготовить корм впрок. Даже ограничение матки разделительной решеткой на нескольких сотах сдерживает летную активность пчел и значительно сокращает их продуктивность.

Условия медосбора — ограничение яйцекладки маткой

Наиболее распространенный способ — заключение матки в изолятор, в который помещают один или два сота для откладки яиц. При ограниченном количестве сотов в изоляторе матка уменьшает ежедневную откладку яиц. И большое количество молодых пчел переключается с воспитания личинок на сбор нектара. Пчелы, имея тесное общение с маткой, сохраняют высокую работоспособность и в то же время основное внимание уделяют не воспитанию расплода, количество которого сокращается, а сбору нектара и переработке его в мед. Но следует помнить, что пчелы, которые выведутся в конце августа и сентября, составят основу зимующих пчел, они наиболее ценные, и органичивая матку на одном двух сотах можно к зиме остаться без пчел. Такой подход имеет смысл только при использовании слабых семей которые не предназначены для зимовки и после медосбора, весь мед будет откачан, а пчелы уничтожены.

То же можно сказать и о заключении матки в клеточку или под колпачок, так как матка на длительное время практически полностью лишается возможности откладывать яйца, в дальнейшем у нее нарушается нормальное функционирование яичников.

Поэтому во время медосбора очень важно создать оптимальные условия для беспрепятственной работы пчелиных маток в каждом улье. Маткам надо создать условия для откладки яиц. Для этого матку можно отделять разделительной решеткой, но только в расплодном гнезде, где ей предоставлена возможность для свободной яйцекладки. Делают это для того, чтобы матка не перешла в медовые магазины и не стала там класть яйца.

Однако, пользуясь разделительной решеткой, надо иметь в виду следующее. Американец Хейс (1983) исследовал влияние разделительной решетки Ганемана на медопродуктивность семей. В результате исследования было установлено, что применение разделительной решетки в вертикальном улье с одним нижним летком уменьшает медосбор семьи на 35—38 % по сравнению с семьями, где летки расположены над разделительной решеткой. Так же некоторые исследователи утверждают, что разделительные решетки повреждают крылья летных пчел когда те проходят через них и сокращают жизнь пчелы на 5-10 дней, что уменьшает медосбор.

Из этого следует, что если мы отделили матку разделительной решеткой внизу в расплодном гнезде, от медовых магазинов, то в последних должны быть обязательно открыты летки. Нижний леток при этом может быть, как открыт, так и закрыт.

Условия медосбора — вентиляция гнезда

При переработке нектара в мед пчелы активным вентилированием гнезда ускоряют испарение воды из нектара. Чем сильнее медосбор, тем больше пчел должно быть занято вентилированием. При этом они отрываются от работы по медосбору. Пчеловод должен помочь семье вентилировать гнездо. В период медосбора в улье полностью открывают все летки, отгибают край потолочной холстины или раздвигают потолочные дощечки. Верхнее утепление снимают.

Если в улей ежедневно поступает более 4—5 кг меда, то между дном улья и корпусом или между корпусами помещают небольшие клинушки, образующаяся щель усиливает вентиляцию гнезда. При слабом медосборе эти клинья помещать нельзя даже в жаркую погоду, так как у пчел на пасеке может вспыхнуть воровство.